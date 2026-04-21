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CakhiaTV - Xem Trực Tiếp Bóng Đá HD - Link Xem Cà Khịa TV

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K League 1 K League 1
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Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
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VĐQG Mexico VĐQG Mexico
7
VĐQG Na Uy VĐQG Na Uy
6
AFF Women Championship AFF Women Championship
2
ARFC ARFC
5
Aus NPL U23 Aus NPL U23
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Australia Queensland State Leagues Australia Queensland State Leagues
6
Australia Queensland Women Australia Queensland Women
6
Australian cloth Australian cloth
2
Australian Welsh League Australian Welsh League
3
Belarusian Cup Belarusian Cup
11
BRA Campeonato Mineiro 2 BRA Campeonato Mineiro 2
1
Brazilian Campeonato Carioca 2 Brazilian Campeonato Carioca 2
2
Brazilian Campeonato Carioca Série B1 Brazilian Campeonato Carioca Série B1
2
Brazilian Paulista Women League Brazilian Paulista Women League
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Brazilian Sao Paulo Cup Brazilian Sao Paulo Cup
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Chilean Women Division 1 Chilean Women Division 1
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Copa Argentina Copa Argentina
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Finnish Ykkonen Finnish Ykkonen
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FNL Nga FNL Nga
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Foshan Xijia Football League Foshan Xijia Football League
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Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
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Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
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Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
9
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
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Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
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Hạng 2 Trung Quốc Hạng 2 Trung Quốc
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Inner Mongolia Football Super League Inner Mongolia Football Super League
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Ireland FAI Cup Ireland FAI Cup
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Israel Ligat Al Toto Cup Israel Ligat Al Toto Cup
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New Zealand Central Premier League New Zealand Central Premier League
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New Zealand South Premier League New Zealand South Premier League
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Ngoại Hạng Darwin Ngoại Hạng Darwin
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Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
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Ngoại hạng Nữ Belarus Ngoại hạng Nữ Belarus
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Ngoại Hạng Nữ Nga Ngoại Hạng Nữ Nga
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NPL WA Women NPL WA Women
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NSW Premier League NSW Premier League
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NSW Premier W-League NSW Premier W-League
3
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
6
Nữ USA Nữ USA
5
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
5
OFC U16 Championship Cup OFC U16 Championship Cup
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PER Liga Femenina PER Liga Femenina
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Peruvian Liga 2 Peruvian Liga 2
2
QLD D2 QLD D2
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QLD Premier League QLD Premier League
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RUS D3A RUS D3A
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Russian Super Cup Russian Super Cup
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Scottish League Cup Scottish League Cup
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South Australia State League 1 South Australia State League 1
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TAS Premier League TAS Premier League
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Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
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TSAmania Premier Championship TSAmania Premier Championship
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Uruguay Segunda Uruguay Segunda
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USL Championship USL Championship
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USL League One USL League One
8
USL League Two USL League Two
4
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
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VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
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VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
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VĐQG Estonia VĐQG Estonia
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VĐQG Iceland VĐQG Iceland
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VĐQG Latvia VĐQG Latvia
5
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
4
VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
5
VĐQG Nữ Argentine VĐQG Nữ Argentine
6
VĐQG Nữ Estonia VĐQG Nữ Estonia
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VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
2
VĐQG Nữ Phần Lan VĐQG Nữ Phần Lan
3
VĐQG Peru VĐQG Peru
7
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
6
VĐQG Romania VĐQG Romania
6
VĐQG Serbia VĐQG Serbia
4
VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
3
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
6
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
6
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
2
VIC Premier League VIC Premier League
5
VIC Women Premier League VIC Women Premier League
4
Victorian State Division 1 Victorian State Division 1
5
Vietnam Womens League Vietnam Womens League
3
WAFF WU17 WAFF WU17
2
Western Australia NPL Western Australia NPL
1
Western State League 1 Western State League 1
4
WK League WK League
3
Hạng 2 Argentina
06:30 - 18/07

Temperley

VS

Atletico Rafaela

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1 - 0
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1 - 0
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1 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
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1 - 1
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USL League Two
06:30 - 18/07

Ventura County Fusion

VS

Project 51O

Flag
2 - 3
Flag
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2 - 3
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USL League Two
06:40 - 18/07

Flint City Bucks

VS

FC Buffalo

HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
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VĐQG Ecuador
07:00 - 18/07

Delfin SC

VS

Macara

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1 - 0
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3 - 0
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0 - 4
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 0
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0 - 4
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JEAN
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VĐQG Bolivia
07:00 - 18/07

Bolivar

VS

Club Guabira

Flag
4 - 0
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2 - 4
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3 - 2
Flag
Flag
4 - 0
Flag Flag
2 - 4
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3 - 2
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VĐQG Nicaragua
07:00 - 18/07

Diriangen

VS

San Marcos FC

HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
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Hạng 2 Brazil
07:00 - 18/07

Londrina PR

VS

Botafogo SP

Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
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Hạng 2 Brazil
07:00 - 18/07

Fortaleza

VS

Novorizontino

HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
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Nữ USA
07:10 - 18/07

Nữ Kansas City

VS

Nữ San Diego

Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 2
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MLS_Nhà Nghề Mỹ
07:20 - 18/07

Nashville

VS

Atlanta United

Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
ASTRA
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Copa Argentina
07:45 - 18/07

River Plate

VS

Aldosivi

Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 3
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 3
Flag Flag
2 - 0
Flag
HIRO
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New Zealand South Premier League
07:45 - 18/07

Northern AFC

VS

Cashmere Technical

Flag
6 - 0
Flag
Flag
6 - 0
Flag
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VĐQG Mexico
08:00 - 18/07

Club Leon

VS

Atlas

Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
FILIP
8xbet
VĐQG Mexico
08:00 - 18/07

Atl. San Luis

VS

Cruz Azul

Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
3 - 0
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
3 - 0
Flag
MAX
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VĐQG Peru
08:00 - 18/07

Cienciano

VS

FBC Melgar

Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
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VĐQG Nicaragua
08:00 - 18/07

Real Esteli

VS

UNAN Managua

Flag
0 - 3
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6 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
0 - 3
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6 - 3
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0 - 0
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PER Liga Femenina
08:00 - 18/07

Nữ Uni. Deportes

VS

Nữ Sporting Cristal

Flag
2 - 2
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
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New Zealand Central Premier League
08:00 - 18/07

Wellington Phoenix (R)

VS

Napier City Rovers

Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag
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Cúp Liên Đoàn Fijian
08:15 - 18/07

Labasa FC

VS

Suva FC

Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
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Giao Hữu CLB
08:30 - 18/07

Vissel Kobe

VS

Consadole Sapporo

Flag
1 - 1
Flag Flag
6 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
6 - 1
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1 - 1
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league Tất cả giải đấu
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league Tất cả giải đấu
80
Philippines MPBL Philippines MPBL
5
Vietnam VBA Vietnam VBA
2
Adriatic Basketball Association League Adriatic Basketball Association League
1
Australia National Basketball League1 Center Australia National Basketball League1 Center
1
Australia National Basketball League1 North Australia National Basketball League1 North
2
Baloncesto Superior Nacional Baloncesto Superior Nacional
3
Brazil Liga Feminina de Basquete Brazil Liga Feminina de Basquete
1
Canada CEBL Canada CEBL
6
Chile Liga Nacional Basketball Chile Liga Nacional Basketball
5
China Women National Championship Basketball China Women National Championship Basketball
16
National Women’s Basketball League1 East National Women’s Basketball League1 East
1
National Women’s Basketball League1 North National Women’s Basketball League1 North
2
NBA Summer League NBA Summer League
13
New Zealand National Basketball League New Zealand National Basketball League
4
Philippine Basketball Commissioner\'s Cup Philippine Basketball Commissioner\'s Cup
1
Philippine Basketball Governors\' Cup Philippine Basketball Governors\' Cup
2
Salvador Liga Mayor Basketball Salvador Liga Mayor Basketball
1
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
14
Women National Basketball Association
06:30 - 18/07

Nữ Toronto Tempo

VS

Nữ Atlanta Dream

8xbet
Women National Basketball Association
06:30 - 18/07

Nữ Indiana Fever

VS

Nữ Seattle Storm

8xbet
Women National Basketball Association
06:30 - 18/07

Nữ Chicago Sky

VS

Nữ Los Angeles Sparks

8xbet
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 18/07

Baamon cattle Herder

VS

Gigantes Carolina

8xbet
Chile Liga Nacional Basketball
07:00 - 18/07

Universidad Concepcion

VS

Colo Colo

8xbet
NBA Summer League
07:30 - 18/07

New York Knicks

VS

Dallas Mavericks

TOMMY
8xbet
NBA Summer League
08:00 - 18/07

Miami Heat

VS

Detroit Pistons

STEP
8xbet
Canada CEBL
08:30 - 18/07

Calgary Surge

VS

Winnipeg Sea Bears

8xbet
Canada CEBL
09:00 - 18/07

Vancouver Bandits

VS

Montreal Alliance

8xbet
Women National Basketball Association
09:00 - 18/07

Nữ Phoenix Mercury

VS

Nữ Connecticut Sun

8xbet
NBA Summer League
09:30 - 18/07

Utah Jazz

VS

Portland Trail Blazers

ALAN
8xbet
NBA Summer League
10:00 - 18/07

Los Angeles Clippers

VS

Minnesota Timberwolves

TOMMY
8xbet
New Zealand National Basketball League
11:00 - 18/07

Southland Sharks

VS

Bay Hawks

8xbet
China Women National Championship Basketball
13:00 - 18/07

Nữ Xiamen Egrets

VS

Nữ Liaoning Hengye

8xbet
China Women National Championship Basketball
13:30 - 18/07

Nữ Shanghai Jiao Tong Uni

VS

Nữ Chouzhou Bank

8xbet
New Zealand National Basketball League
14:30 - 18/07

Wellington Saints

VS

Whai

8xbet
National Women’s Basketball League1 East
14:30 - 18/07

Nữ Canberra Nationals

VS

Nữ Sydney Comets

8xbet
China Women National Championship Basketball
15:00 - 18/07

Nữ Beijing University

VS

Nữ ShangHai BaoShan

8xbet
Philippines MPBL
15:00 - 18/07

Mindoro Tamaraws

VS

Zamboanga Master Sardines

8xbet
China Women National Championship Basketball
16:00 - 18/07

Nữ Henan Yaoxin

VS

Nữ Hebei Hengshuihu

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league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
4
ATP Challenger Lincoln (NE), USA Men Singles ATP Challenger Lincoln (NE), USA Men Singles
1
UTR Pro Match Series Men Singles UTR Pro Match Series Men Singles
3
ATP Challenger Lincoln (NE), USA Men Singles
07:10 - 18/07

Matthew Forbes

VS

Bernard Tomic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Matthew Forbes
-
-
-
-
-
Bernard Tomic
-
-
-
-
-
8xbet
UTR Pro Match Series Men Singles
09:30 - 18/07

Toshiki Karigyo

VS

Naoto Tomizawa

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Toshiki Karigyo
-
-
-
-
-
Naoto Tomizawa
-
-
-
-
-
8xbet
UTR Pro Match Series Men Singles
11:00 - 18/07

Naoki Nakagawa

VS

Hiiro Sakamoto

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Naoki Nakagawa
-
-
-
-
-
Hiiro Sakamoto
-
-
-
-
-
8xbet
UTR Pro Match Series Men Singles
11:00 - 18/07

Soma Fukuhara

VS

Quinn Snyder

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Soma Fukuhara
-
-
-
-
-
Quinn Snyder
-
-
-
-
-
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league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
8
Japan Open , Doubles Japan Open , Doubles
1
Japan Open, Mixed Doubles Japan Open, Mixed Doubles
2
Japan Open, Singles Japan Open, Singles
1
Japan Open, Women, Doubles Japan Open, Women, Doubles
2
Japan Open, Women, Singles Japan Open, Women, Singles
2
Japan Open, Mixed Doubles
08:00 - 18/07

Feng Yanzhe

Huang Dongping

VS

Akira Koga

Natsu Saito

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Feng Yanzhe/Huang Dongping
-
-
-
-
-
Akira Koga/Natsu Saito
-
-
-
-
-
8xbet
Japan Open, Women, Singles
08:50 - 18/07

Sindhu Pusarla Venkata

VS

Chen Yufei

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sindhu Pusarla Venkata
-
-
-
-
-
Chen Yufei
-
-
-
-
-
8xbet
Japan Open, Mixed Doubles
09:40 - 18/07

Jimmy Wong

Cheng Su Yin

VS

Tang Chun Man

Tse Ying Suet

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jimmy Wong/Cheng Su Yin
-
-
-
-
-
Tang Chun Man/Tse Ying Suet
-
-
-
-
-
8xbet
Japan Open, Women, Singles
10:30 - 18/07

Akane Yamaguchi

VS

Putri Kusuma Wardani

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Akane Yamaguchi
-
-
-
-
-
Putri Kusuma Wardani
-
-
-
-
-
8xbet
Japan Open, Women, Doubles
11:20 - 18/07

Hsu Yin-hui

Lin Jhih Yun

VS

Kim Hye-jeong

Kong Hee-yong

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hsu Yin-hui/Lin Jhih Yun
-
-
-
-
-
Kim Hye-jeong/Kong Hee-yong
-
-
-
-
-
8xbet
Japan Open, Singles
12:10 - 18/07

Koki Watanabe

VS

Yushi Tanaka

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Koki Watanabe
-
-
-
-
-
Yushi Tanaka
-
-
-
-
-
8xbet
Japan Open, Women, Doubles
13:00 - 18/07

Yuki Fukushima

Mayu Matsumoto

VS

Jia Yifan

Zhang Shuxian

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto
-
-
-
-
-
Jia Yifan/Zhang Shuxian
-
-
-
-
-
8xbet
Japan Open , Doubles
14:40 - 18/07

Kim Won-ho

Seo Seung-jae

VS

Goh Sze Fei

Nur Izzuddin Rumsani

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kim Won-ho/Seo Seung-jae
-
-
-
-
-
Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani
-
-
-
-
-
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league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
22
Nations League Nations League
16
Asian Championship U18 Asian Championship U18
4
SEA V.League 2026 SEA V.League 2026
2
Nations League
08:00 - 18/07

Brazil

VS

Ba Lan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Brazil
-
-
-
-
-
Ba Lan
-
-
-
-
-
TYSON
8xbet
Asian Championship U18
09:00 - 18/07

Ả Rập Xê Út U18

VS

Australia U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ả Rập Xê Út U18
-
-
-
-
-
Australia U18
-
-
-
-
-
8xbet
Asian Championship U18
10:00 - 18/07

Ấn Độ U18

VS

Hàn Quốc U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ấn Độ U18
-
-
-
-
-
Hàn Quốc U18
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
11:00 - 18/07

Canada

VS

Cuba

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Canada
-
-
-
-
-
Cuba
-
-
-
-
-
TYSON
8xbet
Asian Championship U18
12:00 - 18/07

Kyrgyzstan U18

VS

Kazakhstan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kyrgyzstan U18
-
-
-
-
-
Kazakhstan U18
-
-
-
-
-
8xbet
Asian Championship U18
13:00 - 18/07

Thái Lan U18

VS

Pakistan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thái Lan U18
-
-
-
-
-
Pakistan U18
-
-
-
-
-
8xbet
SEA V.League 2026
15:00 - 18/07

Thái Lan

VS

Campuchia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thái Lan
-
-
-
-
-
Campuchia
-
-
-
-
-
TYSON
8xbet
Nations League
17:20 - 18/07

Argentina

VS

Italy

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Argentina
-
-
-
-
-
Italy
-
-
-
-
-
8xbet
SEA V.League 2026
19:00 - 18/07

Việt Nam

VS

Indonesia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Việt Nam
-
-
-
-
-
Indonesia
-
-
-
-
-
TYSON
8xbet
Nations League
21:30 - 18/07

Thổ Nhĩ Kỳ

VS

Slovenia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Slovenia
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
01:00 - 19/07

Serbia

VS

Đức

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Serbia
-
-
-
-
-
Đức
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
04:00 - 19/07

Pháp

VS

Ba Lan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pháp
-
-
-
-
-
Ba Lan
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
08:00 - 19/07

USA

VS

Bulgaria

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
-
-
-
-
-
Bulgaria
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
10:00 - 19/07

Bỉ

VS

Canada

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bỉ
-
-
-
-
-
Canada
-
-
-
-
-
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Nations League
13:30 - 19/07

Cuba

VS

Italy

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cuba
-
-
-
-
-
Italy
-
-
-
-
-
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Nations League
17:20 - 19/07

Nhật Bản

VS

Argentina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản
-
-
-
-
-
Argentina
-
-
-
-
-
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Nations League
18:00 - 19/07

Thổ Nhĩ Kỳ

VS

Iran

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Iran
-
-
-
-
-
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Nations League
21:30 - 19/07

Ukraine

VS

Đức

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ukraine
-
-
-
-
-
Đức
-
-
-
-
-
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Nations League
00:00 - 20/07

Trung Quốc

VS

Brazil

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc
-
-
-
-
-
Brazil
-
-
-
-
-
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Nations League
01:00 - 20/07

Serbia

VS

Slovenia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Serbia
-
-
-
-
-
Slovenia
-
-
-
-
-
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lol
LJL Summer 2026
15:00 - 18/07

Arneb

VS

New Meta

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
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Nexus League Summer 2026
17:00 - 18/07

Project Conquerors

VS

Caldya Esport

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Nexus League Summer 2026
18:00 - 18/07

Team High Ground

VS

Lausanne-Sport Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Esports World Cup 2026
18:00 - 18/07

T1

VS

Karmine Corp

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
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Nexus League Summer 2026
19:00 - 18/07

Galions Sharks

VS

Ancient Ones

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Nexus League Summer 2026
20:00 - 18/07

Karmine Corp Blue Stars

VS

Lille Esport

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Esports World Cup 2026
20:30 - 18/07

Gen.G Esports

VS

Dplus

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
8xbet
Nexus League Summer 2026
21:00 - 18/07

Crystal Rose

VS

Zephyr Esport

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
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csgo
DFRAG HyperX Nationals 2026
07:00 - 18/07

THUNDER dOWNUNDER

VS

Ground Zero

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
European Pro League Series 8
15:00 - 18/07

Eternal Fire

VS

BRUTE

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
European Pro League Series 8
17:30 - 18/07

Nuclear TigeRES

VS

Atreides

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
dota2
Esports World Cup - Riyadh Masters 2026
21:30 - 18/07

Team Yandex

VS

Team Vision

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
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Lời Giới Thiệu

CakhiaTV ra đời với sứ mệnh mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm bóng đá hấp dẫn, tiện lợi. Chuyên trang không ngừng nâng cấp tính năng, cải thiện chất lượng phát sóng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu theo dõi trận đấu. Với sự đầu tư bài bản, Cà Khịa TV cam kết phát sóng đa dạng giải đấu trên toàn thế giới, đảm bảo mượt mà và hoàn toàn miễn phí.

Giới thiệu tổng quan về kênh Cakhia TV

Cakhia TV được đông đảo anh em bình chọn là một trong những chuyên trang phát sóng trực tiếp bóng đá chất lượng hoàn hảo và có lượt người theo dõi khủng nhất thời điểm hiện tại. Tại đây mang đến cho khán giả những màn thể thao đỉnh cao của vô số các giải đấu bóng đá lớn nhỏ trên hành tinh.

Thậm chí, mọi thông tin liên quan đến bóng đá mới nhất cũng được các chuyên gia cập nhật nhanh chóng. Chẳng hạn như lịch thi đấu, đội hình dự kiến, nhận định trước và sau trận đấu, soi kèo, tỷ lệ kèo, kết quả… Từ đó, fan hâm mộ dễ dàng nắm bắt được đầy đủ thông tin, có những dự đoán chính xác nhất.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trang web Cà Khịa TV đã thu hút hơn 5 triệu thành viên đăng ký cùng hàng nghìn lượt truy cập. Đây được xem là con số vô cùng ấn tượng, đủ để chứng minh độ uy tín, sức cuốn hút mãnh liệt của thương hiệu này trong làng túc cầu giáo.

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Cakhia TV – Kênh trực tiếp bóng đá được yêu thích nhất hiện nay

Định hướng phát triển của trang web CakhiaTV

Cakhia TV định hướng vươn mình trở thành chuyên trang truyền thông bóng đá trực tuyến số một tại Việt Nam. Tầm nhìn chiến lược của nền tảng tập trung vào việc không ngừng đột phá về mặt kỹ thuật, ưu tiên nâng cấp hạ tầng băng thông. Chúng tôi cam kết xây dựng hệ thống link dự phòng đa tầng và nguồn phát chuẩn 4K. Từ đó đảm bảo trải nghiệm của khán giả luôn liền mạch, sống động dù ở bất kỳ đâu hay trong điều kiện mạng nào.

Song hành với sự phát triển công nghệ, Cakhia TV còn chú trọng kiến tạo một cộng đồng người hâm mộ túc cầu giáo văn minh, đầy nhiệt huyết. Đây sẽ là sân chơi lành mạnh để mọi tín đồ có thể tự do trao đổi, thảo luận chuyên sâu và lan tỏa tình yêu bóng đá một cách tích cực nhất. Với triết lý lấy người dùng làm trung tâm, Ca Khia TV hướng đến trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của fan hâm mộ.

Đánh giá chất lượng đỉnh cao chuyên trang Cakhia TV 

Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia túc cầu cũng như cộng đồng người hâm mộ lâu năm lại ưu ái lựa chọn Cakhia TV. Bởi chuyên trang này mang đến những ưu điểm vượt trội như sau:

Hệ thống link phát sóng đẳng cấp 

Nỗi ám ảnh lớn nhất của mọi fan bóng đá chính là việc đang theo dõi những pha lên bóng kịch tính thì đường truyền bị giật lag, hình ảnh nhòe mờ. Thấu hiểu sự bức xúc đó, Cakhia TV đã đặt mục tiêu mang đến một trải nghiệm mượt như lụa lên hàng đầu.

Cà Khịa TV không ngừng đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, bằng cách ứng dụng công nghệ truyền tải hiện đại. Hình ảnh trong mỗi trận đấu được tái hiện chân thực, sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Kết hợp cùng dàn âm thanh sống động, khán giả sẽ có cảm giác như đang trực tiếp ngồi trên khán đài, hít thở bầu không khí cuồng nhiệt của sân vận động.  

Đội ngũ bình luận viên tiếng Việt hấp dẫn và dí dỏm

Thưởng thức bóng đá tại Cakhia TV, anh em luôn cảm thấy sự khác biệt và đầy hứng khởi nhờ đội ngũ bình luận viên (BLV) tiếng Việt chuyên nghiệp. Họ không chỉ dừng lại ở việc đọc diễn biến trận đấu mà còn sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng. Từ đó BLV đưa ra phân tích chi tiết các chiến thuật, tình huống trên sân một cách rõ ràng.

So với những đối thủ cạnh tranh trên thị trường, đây thực sự là một bước tiến đột phá. Hầu hết các trận đấu lớn đ